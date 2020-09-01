Процесс по делу MH17: родственники погибших выступят в суде и потребуют компенсаций

Следующее заседание Гаагского окружного суда, который рассматривает дело о крушении рейса MH17 на востоке Украины, состоится 28 сентября. Такое решение принял судья Хендрик Стейнхейс по итогам состоявшегося накануне заседания очередного блока слушаний.

Главным событием этого заседания стало согласие суда с доводами адвокатов родственников погибших, с которыми согласилась и обвинение: суд обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения гражданского иска о компенсациях в рамках уголовного процесса, а вопрос о компенсациях должен рассматриваться в соответствии с законодательством Украины как места происшествия.

По состоянию на данный момент, 76 родственников погибших намерены выступить в суде лично или по видеосвязи, 84 — потребовать денежных компенсаций. Это пока предварительные цифры.

Адвокат Арлетте Схейнс, представляющая родственников, заявила, что главное для этих людей — это узнать правду об обстоятельствах трагедии, а деньги – это, на самом деле, «не компенсация, а признание страданий» причиненных гибелью любимых и близких, «репарация за несправедливость». Ущерб, нанесенный родственникам, несравненно выше любых компенсаций, но сумма возмещения «должна отражать всю тяжесть произошедшего». По ее мнению, государство должно участвовать в компенсации, если нарушитель не имеет такой возможности.

Напомним, что Совместная следственная группа в составе следователей из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины год назад назвала четырех лиц, подозреваемых в причастности к катастрофе. Это бывший «министр обороны» ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза») и Леонид Харченко («Крот»). Первые трое — граждане России, четвертый — Украины. Троих судят заочно, а Пулатова представляет группа из двух голландских адвокатов и одного российского.

Слушания по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года, в результате которого погибли 298 человек, начались 9 марта 2020 года и практически сразу же были прерваны на три месяца из-за коронавируса. Они возобновились 8–9 июня, потом продолжились 22–26 июня. Процесс по-прежнему находится в досудебной стадии, рассмотрение по существу начнется, предположительно, в феврале-марте 2021 года.