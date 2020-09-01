Суд в Магнитогорске вынес приговор «банде подростков-грабителей». Обвиняемые говорили, что дали показания под давлением

Правобережный суд Магнитогорска признал героев публикации «Новой газеты» Ярослава Морева, Данила Чернева, Никиту Раимова и несовершеннолетнего Н. виновными в разбойных нападениях и хищении чужого имущества.

Как рассказала «Новой газете» общественный защитник Милита Бородина, с Ярослава Морева, которого считали «лидером преступного сообщества», суд снял обвинения в создании банды и вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетних. При этом Морева приговорили к 4 годам лишения свободы за «хищение имущества без причинения вреда здоровью». Чернева оправдали по двум из четырех эпизодов. Несовершеннолетнего Н. приговорили к условному лишению свободы на 2 года 6 месяцев.

По версии следствия, в 2018 году 21-летний чемпион России по ММА Ярослав Морев создал в Магнитогорске банду подростков, которая занималась грабежами. Их жертвами, согласно позиции обвинения, становились выпившие люди, которые гуляли одни в ночное время.

В августе 2020 года не только подсудимые, но и свидетели по этому делу рассказали «Новой газете», что их принуждали давать показания, нужные следствию. Свою вину подсудимые отрицали. Следственный комитет и прокуратура в ходе проверок не обнаружили в действиях правоохранителей состава преступления. Официальный представитель Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков заявил, что сообщения о пытках со стороны обвиняемых стоит расценивать, как способ защиты.