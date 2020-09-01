«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда»: Лавров прокомментировал отравление Навального 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о том, что Россия не расследует возможное отравление политика Алексея Навального. Об этом он заявил во время традиционного выступления перед студентами МГИМО в День знаний.

«Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда это все произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло», — сказал он студентам.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что от врачей из Омска требовали как можно скорее представить медицинские заключения, тогда как их коллеги из берлинской клиники Шарите также до сих пор не представили своих выводов по поводу отравления Навального. «Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину», — пожаловался Лавров.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер сообщил экстренную посадку в Омске, где Навального и госпитализировали. Он впал в кому.

Сейчас политик находится в берлинской клинике Шарите. Омские медики отрицали, что его отравили, однако немецкие медики заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу начало проверку из-за госпитализации оппозиционера.