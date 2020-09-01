Российские хакеры опубликовали на одной из площадок в даркнете данные более 7,5 миллиона американских избирателей. Большинство из них — из штата Мичиган, выяснил «Коммерсант».

Кроме того, благодаря хакеру под ником Gorka9 в открытом доступе оказались персональные данные жителей Северной Каролины, Флориды, Коннектикута и Арканзаса. При желании каждый пользователь интернет-площадки может узнать их адрес, электронную почту, идентификационный номер, номер участка и другую информацию.

Как сообщает издание, некоторые пользователи даркнета смогли заработать благодаря выложенной в свободный доступ базе. Им удалось это сделать с помощью программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию»: она предполагает вознаграждение за сообщения о фактах вмешательства в выборы президента США. Один из пользователей рассказал, что ему удалось таким образом «заработать» 4 тысячи долларов за ссылку на базу данных.

Программа «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice) получила известность этим летом, когда россиянам начали поступать СМС-сообщения от Госдепартамента с предложением рассказать об иностранном вмешательстве в американские выборы в обмен на вознаграждение. Российское министерство иностранных дел назвало инициативу Госдепартамента «гибридной атакой» американских спецслужб.