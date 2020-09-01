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Политический разбой в России. Нападения на журналистов, активистов и политиков не расследуются
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№ 94 от 31 августа 2020Читать номер
Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион человек
За последние сутки в России выявили 4 729 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 1 000 048.
В Москве выявили 641 заболевшего COVID-19, в Санкт-Петербурге — 185, в Московской области — 156, в Ростовской и Нижегородской областях — 133 и 132. ТАСС отмечает, что суточный рост числа заразившихся уже 17 дней не превышает 0,5%.
За последние сутки в стране зафиксировали 123 летальных исхода, из них 11 пациентов скончались в Москве и 19 — в Петербурге. Число умерших за все время пандемии в России достигло 17 176. Выздоровели 809 387 человека, 168 756 — продолжают лечение.
Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по количеству заражений COVID-19, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число выявлено в США (6 миллионов), Бразилии (3,9 миллиона) и Индии (3,6 миллиона).
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Теги:коронавирус, nt
Красноярский суд разрешил принудительную госпитализацию школьницы из-за подписки на паблик о «Колумбайне»
Октябрьский районный суд Красноярска разрешил принудительно госпитализировать в психдиспансер 14-летнюю школьницу, которую решили поместить туда из-за подписки на паблик про расстрел в американской школе «Колумбайн». Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Он рассказал, что суд приобщил к материалам заключение профессора Владимира Менделевича, который решил, что оснований для принудительной госпитализации школьницы нет. Чиков отметил, что судья провела в совещательной комнате четыре минуты, и добавил, что ее решение будет обжаловано.
Сотрудники краевого управления ФСБ поместили девочку в психдиспансер на прошлой неделе. Сначала ее мать согласилась на добровольную госпитализацию дочери, однако позже решила от нее отказаться, но врачи не отпустили девочку, заверив, что она проведет в психдиспансере только три дня, рассказывал адвокат «Агоры» Владимир Васин. Родственники школьницы указывали, что она давно вышла из группы и забыла о ней. В ФСБ произошедшее не комментировали.
«7 канал», подконтрольный властям, сообщил, что эта девочка не единственная, кого отправили в психдиспансер из-за интереса к группе о «Колумбайне». По его данным, всего туда поместили девять красноярских школьников.