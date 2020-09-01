Красноярский суд разрешил принудительную госпитализацию школьницы из-за подписки на паблик о «Колумбайне»

Октябрьский районный суд Красноярска разрешил принудительно госпитализировать в психдиспансер 14-летнюю школьницу, которую решили поместить туда из-за подписки на паблик про расстрел в американской школе «Колумбайн». Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Он рассказал, что суд приобщил к материалам заключение профессора Владимира Менделевича, который решил, что оснований для принудительной госпитализации школьницы нет. Чиков отметил, что судья провела в совещательной комнате четыре минуты, и добавил, что ее решение будет обжаловано.

Сотрудники краевого управления ФСБ поместили девочку в психдиспансер на прошлой неделе. Сначала ее мать согласилась на добровольную госпитализацию дочери, однако позже решила от нее отказаться, но врачи не отпустили девочку, заверив, что она проведет в психдиспансере только три дня, рассказывал адвокат «Агоры» Владимир Васин. Родственники школьницы указывали, что она давно вышла из группы и забыла о ней. В ФСБ произошедшее не комментировали.

«7 канал», подконтрольный властям, сообщил, что эта девочка не единственная, кого отправили в психдиспансер из-за интереса к группе о «Колумбайне». По его данным, всего туда поместили девять красноярских школьников.