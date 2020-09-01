В Свердловской областной клинической больнице № 1 умер детский писатель Владислав Крапивин, автор «Мальчика со шпагой», «Журавленка и молнии» и других романов и повестей.

Причиной смерти писателя, сообщает портал E1, стала болезнь. При этом недомогание он почувствовал еще в июле: Крапивина госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус. Анализы не подтвердили инсульт, но подтвердили пневмонию и поражение 25% легких. Тест на COVID-19 при этом был отрицательным.

7 августа Владислава Крапивина выписали из больницы, однако родственники говорили, что его состояние – хуже, чем было до госпитализации. 10 августа ему вновь стало плохо, и его вновь положили в больницу.

Помимо литературы, Владислав Крапивин занимался педагогикой. Он создал в Екатеринбурге парусную флотилию «Каравелла», в рамках которой учил детей морскому делу, журналистике и фехтованию. Владиславу Крапивину был 81 год.