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Политический разбой в России. Нападения на журналистов, активистов и политиков не расследуются
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№ 94 от 31 августа 2020Читать номер
Умер детский писатель Владислав Крапивин
В Свердловской областной клинической больнице № 1 умер детский писатель Владислав Крапивин, автор «Мальчика со шпагой», «Журавленка и молнии» и других романов и повестей.
Причиной смерти писателя, сообщает портал E1, стала болезнь. При этом недомогание он почувствовал еще в июле: Крапивина госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус. Анализы не подтвердили инсульт, но подтвердили пневмонию и поражение 25% легких. Тест на COVID-19 при этом был отрицательным.
7 августа Владислава Крапивина выписали из больницы, однако родственники говорили, что его состояние – хуже, чем было до госпитализации. 10 августа ему вновь стало плохо, и его вновь положили в больницу.
Помимо литературы, Владислав Крапивин занимался педагогикой. Он создал в Екатеринбурге парусную флотилию «Каравелла», в рамках которой учил детей морскому делу, журналистике и фехтованию. Владиславу Крапивину был 81 год.
Теги:писатели, свердловская область
Суд в Башкирии арестовал акции содовой компании, планировавшей разработку шихана Куштау
Арбитражный суд Башкортостана арестовал акции «Башкирской содовой компании» (БСК) по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщается на сайте суда.
Генпрокуратура потребовала арестовать акции в качестве обеспечительной меры по делу о незаконности сделки, в связи с которой государство потеряло контроль над БСК. Держателю реестра акционеров компании АО «Реестр» запрещено вносить в него любые изменения. Он обязан списать акции со счета владельцев БСК, выступающих ответчиками по делу, и зачислить их на счет Росимущества.
О нарушениях при приватизации компании Генпрокуратура рассказала на прошлой неделе. Ведомство заявило, что доля государства в компании была сокращена незаконно и «помимо воли Российской Федерации». Проверку компании начали по поручению президента Владимира Путина, который в ходе совещания с правительством раскритиковал ее за «бесконтрольное выкачивание денег». Помимо этого, глава Башкирии Радий Хабиров подал заявление в Следственный комитет из-за приватизации компании.
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