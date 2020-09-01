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№ 94 от 31 августа 2020

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Суд в Башкирии арестовал акции содовой компании, планировавшей разработку шихана Куштау

Общество564

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Арбитражный суд Башкортостана арестовал акции «Башкирской содовой компании» (БСК) по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщается на сайте суда.

Генпрокуратура потребовала арестовать акции в качестве обеспечительной меры по делу о незаконности сделки, в связи с которой государство потеряло контроль над БСК. Держателю реестра акционеров компании АО «Реестр» запрещено вносить в него любые изменения. Он обязан списать акции со счета владельцев БСК, выступающих ответчиками по делу, и зачислить их на счет Росимущества.

О нарушениях при приватизации компании Генпрокуратура рассказала на прошлой неделе. Ведомство заявило, что доля государства в компании была сокращена незаконно и «помимо воли Российской Федерации». Проверку компании начали по поручению президента Владимира Путина, который в ходе совещания с правительством раскритиковал ее за «бесконтрольное выкачивание денег». Помимо этого, глава Башкирии Радий Хабиров подал заявление в Следственный комитет из-за приватизации компании.

БСК собиралась снести Куштау ради добычи известняка. У подножия шихана с начала августа происходили столкновения между защитниками горы с одной стороны и бойцами ЧОП «Вершина», обслуживающего «Башкирскую содовую компанию», титушками и силовиками — с другой. В результате протестов башкирские чиновники, которые сначала выступали на стороне содовой компании, изменили свое мнение, и заявили, что Куштау не будет разрабатываться.

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Теги:
генпрокуратура, башкирия, куштау, em
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