Суд в Башкирии арестовал акции содовой компании, планировавшей разработку шихана Куштау

Арбитражный суд Башкортостана арестовал акции «Башкирской содовой компании» (БСК) по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщается на сайте суда.

Генпрокуратура потребовала арестовать акции в качестве обеспечительной меры по делу о незаконности сделки, в связи с которой государство потеряло контроль над БСК. Держателю реестра акционеров компании АО «Реестр» запрещено вносить в него любые изменения. Он обязан списать акции со счета владельцев БСК, выступающих ответчиками по делу, и зачислить их на счет Росимущества.

О нарушениях при приватизации компании Генпрокуратура рассказала на прошлой неделе. Ведомство заявило, что доля государства в компании была сокращена незаконно и «помимо воли Российской Федерации». Проверку компании начали по поручению президента Владимира Путина, который в ходе совещания с правительством раскритиковал ее за «бесконтрольное выкачивание денег». Помимо этого, глава Башкирии Радий Хабиров подал заявление в Следственный комитет из-за приватизации компании.

БСК собиралась снести Куштау ради добычи известняка. У подножия шихана с начала августа происходили столкновения между защитниками горы с одной стороны и бойцами ЧОП «Вершина», обслуживающего «Башкирскую содовую компанию», титушками и силовиками — с другой. В результате протестов башкирские чиновники, которые сначала выступали на стороне содовой компании, изменили свое мнение, и заявили, что Куштау не будет разрабатываться.