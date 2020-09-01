В России упростили порядок признания граждан банкротами

В России вступил в силу закон об упрощенной процедуре банкротства граждан с долгами от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Процедура будет происходить через многофункциональные центры (МФЦ) после завершения процедуры исполнительного производства и получения постановления от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об отсутствии имущества и денежных средств.

Через полгода после принятия заявления процедура банкротства завершается, и гражданин освобождается от долгов.

Законопроект об упрощенной процедуре банкротства обсуждался еще до начала пандемии коронавируса, но был отложен из-за попытки создать разные упрощенные системы банкротств — для обычной ситуации и кризисной, рассказывал «Новой» в конце апреля автор поправок и глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Под статус банкрота, по нашим оценкам, подходило около миллиона человек, но сейчас сложилась непростая экономическая ситуация, и это число возросло», — пояснял Николаев. По оценке Федресурса, при снижении порога для получения статуса банкрота до 50 тысяч, это число увеличится еще на 3,6 млн человек.

До этого физические лица могли оформить банкротство только для долгов свыше 500 тысяч рублей и только через обращение в арбитражные суды. Процедура была слишком сложной и дорогой, и поэтому нецелесообразной для людей с долгами ниже 250 тысяч рублей, подчеркивает руководитель федеральной юридической компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая. «Какая разница — выплатить 100 тысяч за процедуру банкротства или 200 тысяч — за свои долги, только не разово, а в течение пяти-шести лет», — считает юрист.