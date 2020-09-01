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Политический разбой в России. Нападения на журналистов, активистов и политиков не расследуются

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№ 94 от 31 августа 2020

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Что произошло за ночь 1 сентября. Коротко

Общество1 151

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  • Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». Среди ее целей — обеспечение проведения конституционной реформы и работа по усовершенствованию экономики и жизни в Беларуси. 
  • С сегодняшнего дня в России вступает в силу внесудебный порядок банкротства частных лиц с долгами от 50 тысяч рублей до 500 тысяч. Процедура банкротства будет проводиться через МФЦ и будет полностью бесплатной. Для этого нужен ряд условий: например, у гражданина не должно быть имущества и в отношении него не должно быть открыто исполнительных производств.
  • Прокуратура Норильска составила три протокола из-за разлива водно-дизельной смеси у устья реки Амбарная 7 августа. Два протокола — о несоблюдении экологических требований при эксплуатации иных объектов (ст. 8.1 КоАП), один — о порче земли (ч. 2 ст. 8.6 КоАП). 
  • В Москве за сутки умерли от коронавируса 11 пациентов. Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице достигло 4 832.

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Теги:
em, коронавирус, норильск, банкротство, беларусь

Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе»

Политика3 149

3 149
 

Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». Об этом говорится в видеообращении на их странице в YouTube.

Бабарико заявил о необходимости создания политической партии или политического движения для дальнейшей борьбы и рассказал о главных целях нового политического объединения. Так, среди них — обеспечить проведение конституционной реформы и работать по усовершенствованию экономики и жизни в Беларуси, давая возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу.

«Партия намного лучше позволит это сделать, потому что у нее появятся источники финансирования и она приобретет системный характер [...] В объединении сделать это будет намного проще», — добавил Бабарико.

Мария Колесникова, в свою очередь, отметила, что за последние три месяца весь народ Беларуси, «мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет»: «Вместе мы защищали наши голоса, вместе мы боролись и продолжаем бороться». В ближайшее время, по словам Колесниковой, будут поданы документы на регистрацию партии.

«Мы объединимся и станем еще сильнее. Вместе мы победим», — добавила она.

Свое обращение Виктор Бабарико очевидно записал до ареста, так как его, как главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента, задержали 18 июня, и с тех пор он находится в СИЗО.

Бабарико и его сына доставили в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси и несколько часов допрашивали, отказывая в участии адвоката. Власти тогда назвали Бабарико «руководителем противоправной деятельности» в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял 20 лет.

Напомним, мирные протесты в стране начались 9 августа после завершения голосования на президентских выборах. ЦИК страны утверждает, что Александр Лукашенко на них набрал более 80%, а его соперница Светлана Тихановская — лишь около 10%. Впрочем, неофициальные эксит-полы заявляли о победе Тихановской.

В ходе проведения мирных акций тысячи человек были задержаны, многие рассказывали об избиениях силовиками. Несколько протестущих погибли, на данный момент известно о четырех жертвах.

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Теги:
колесникова, беларусь
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