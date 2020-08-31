Глава Башкирии написал заявление в СК из-за приватизации содовой компании, планировавшей разработку Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров 31 августа направил заявление председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за приватизации «Башкирской содовой компании», собиравшейся разрабатывать шихан Куштау. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хабирова.

«Мы уже отправили заявление [...] о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти. Мы считаем, что размыт пакет и, соответственно, нанесен ущерб нашей республике», — заявил глава Башкирии.

В заявлении власти Башкирии просят проверить совершенные в 2007–2013 годах сделки с акциями АО «Сода» на предмет мошенничества (ст. 159 УК РФ). По данным властей, ущерб превысил 34 миллиарда рублей.

«Коммерсант» со ссылкой на текст заявления уточняет, что в 20 миллиардов рублей оценивают стоимость потери 62% акций АО «Сода» (в 2013 году они были безвозмездно внесены в «Башкирскую содовую компанию»), в 14 миллиардов рублей — потери республики в результате сокращения суммы поступлений в бюджет от дивидендов «Соды».

Результатом этих сделок, по данным властей, стали вывод активов «Соды» в офшорную юрисдикцию, а также утрата контроля республики над производством и управлением минерально-сырьевой базой предприятия.

Отметим,что ранее Генпрокуратура выявила нарушения в сделке по приватизации «Башкирской содовой компании». В заявлении ведомства говорилось, что доля государства в компании была сокращена незаконно и «помимо воли Российской Федерации».

Напомним, в Ишимбайском районе Башкирии у подножия горы Куштау с начала августа происходили столкновения между защитниками горы и бойцами ЧОП «Вершина», обслуживающего «Башкирскую содовую компанию», титушками и силовиками.

«БСК» собиралась снести гору ради добычи известняка, однако в результате протестов башкирские чиновники, которые изначально выступали на стороне содовой компании, изменили свое мнение, и заявили, что Куштау не будет разрабатываться.