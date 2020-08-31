В «Конкорде» сообщили о прекращении преследования Интерполом Пригожина

Интерпол 28 августа прекратил преследование в международном поле директора компании «Конкорд» Евгения Пригожина, известного как «повар Путина», и самой фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«После победы в суде США компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и Евгений Викторович Пригожин обратились в Интерпол с требованием прекратить преследование в международном поле. Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа», — заявили в пресс-службе.

Напомним, Министерство юстиции США в феврале 2018 года, после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США, возбудило дело против 13 россиян, в том числе против самого Пригожина.

В документе были указаны три юридических лица: «Агентство интернет-исследований», «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина, а также связанная с ним «Конкорд кейтеринг». Против них были выдвинуты обвинения в том, что они финансировали кампании в социальных сетях, «чтобы повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году».

В марте Минюст США решил снять обвинения со связанных с Пригожиным компаний, так как прокуроры опасались, что в ходе судебного процесса станут известны методы, которые используют в работе правоохранительные органы в США.

Впрочем, сам Пригожин заявлял, что американские власти «побоялись огласки и справедливого судебного разбирательства» и все действия, по его мнению, свидетельствуют о том, что обвинения властей США несостоятельны, и добавил, что готовит иск на 50 миллиардов долларов «за незаконное преследование и санкции».