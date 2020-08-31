Мосгорсуд разрешил возобновить следствие по делу Фургала от 2004 года. СК теперь сможет предъявить ему обвинение

Московский городской суд разрешил возобновить расследование по делу Фургала от 2004 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК).

«С учетом же собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство», — сообщает СК.

Именно из-за этого постановления СК два месяца не мог предъявить Фургалу обвинение по ключевому эпизоду дела — убийству бизнесмена Евгения Зори, так как следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к этому преступлению. После решения Мосгорсуда СК сможет это сделать.

Отметим, организация убийства крупного дальневосточного предпринимателя Зори в 2004 году является ключевым эпизодом в инкриминируемой Фургалу серии преступлений.

Кроме того, СК сообщил, что наложил арест на имущество Фургала: на автомобили «Toyota Land Cruiser» и «Lexus LX570», а также на денежные средства в размере около 3 миллиона рублей и 3,7 тысяч долларов, которые ранее были обнаруженные силовиками при обыске у экс-губернатора.

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Напомним, на фоне ареста Фургала в Хабаровском крае начались масштабные протесты. Жители региона уже восьмую неделю подряд продолжают выходить на многочисленные акции в поддержку арестованного чиновника. Демонстранты требуют в том числе судить бывшего чиновника в Хабаровске.

Фургала арестовали 9 июля. Экс-глава региона сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2004-2005 годов. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.