На сотрудника ФБК Албурова и съемочную группу напали неизвестные

В Татарстане на сотрудника ФБК Георгия Албурова и его съемочную группу напали неизвестные, об этом Албуров сообщил в своем твиттере.

«На меня и съемочную группу отдела расследований напали во время съемок в Татарстане. Сейчас приехавшие на место проишествия менты изымают технику. У нас, а не у нападавших», — заявил сотрудник ФБК.

Албуров добавил, что команда ФБК приехала в Татарстан, чтобы сделать расследование из цикла региональных расследований, посвященное «одному важному человеку». И во время съемки, по словам Албурова, за сотрудниками ФБК началась погоня: два квадроцикла перекрыли им дорогу и в итоге заблокировали их.

Албуров и съемочная группа вызвали ГИБДД, и потом один из людей, преследовавших команду ФБК, написал заявление, что они «нарушили его частную жизнь», рассказал Албуров.

«И спустя 10 минут сюда приехала полиция и следственный комитет», — сообщил сотрудник ФБК.

По словам Албурова, сотрудники силовых структур собираются отнять у ФБК их личную технику.

Менеджер проектов ФБК Леонид Волков уточняет, что съемки проходили в Лаишевском районе республики, однако кто именно герой ролика —не говорится.

Напомним, сегодня команда Алексея Навального опубликовала первое расследование из поездки политика по Сибири. Как сообщается на сайте ФБК, оно посвящено коррупции членов «Единой России» — депутатов местного городского парламента. Расследование было снято еще до отравления политика, который сейчас находится в клинике «Шарите».