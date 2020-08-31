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Политический разбой в России. Нападения на журналистов, активистов и политиков не расследуются

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№ 94 от 31 августа 2020

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ФБК выпустил расследование Навального о сибирских единороссах, над которым политик работал до отравления

Политика53

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Команда Алексея Навального опубликовала первое расследование из поездки политика по Сибири. Как сообщается на сайте ФБК, посвящено коррупции членов «Единой России» — депутатов местного городского парламента. 

Навальный утверждает, что в городском совете Новосибирска, где заседает 50 депутатов, 18 из них — застройщики или представители застройщиков. Так, в расследовании приводится пример депутата от «Единой России» Алексея Джулая, который владеет строительной фирмой «Дискус» — он, по информации ФБК, сформировал в городе строительную монополию.

Еще один депутат, про которого говорит ФБК, — Кирилл Покровский, сын вице-спикера законодательного собрания Новосибирской области и сотрудницы администрации губернатора. Отец Покровского — также крупный застройщик в городе, по информации Навального, сформировавший, наряду с Джулаем, монополию в городе.

В расследовании также фигурируют депутат Евгений Яковенко, который, по утверждению ФБК, оформил бизнес на детей, и Сергей Бондаренко, у которого крупный и, по информации Навального, непрозрачный похоронный бизнес в городе.

В Новосибирске в единый день голосования 13 сентября пройдут выборы заксобрания и местного самоуправления. «Единой России» там противостоит коалиция «Новосибирск — 2020», которую возглавляет Сергей Бойко. В прошлом году он занял второе место на выборах мэра города.

Напомним, что команда Навального создала проект «Умное голосование», на сайте которого избиратель может получить рекомендацию ФБК о том, какого оппозиционного кандидата поддержать для консолидированного голосования в своем округе.

20 августа во время поездки по Сибири Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика и госпитализировали. Сейчас Навальный находится в берлинской клинике «Шарите».

Омские медики отрицали, что его отравили, однако немецкие врачи заявили об интоксикации активными веществами из группы ингибиторов холинэстеразы. Политик по-прежнему находится в искусственной коме.

Теги:
ng , коррупция, расследование, ФБК, навальный
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