Михаил Ефремов в суде отказался признать себя виновным в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов впервые дал показания в суде по делу о смертельном ДТП в Москве и заявил, что не считает себя виновным в случившемся.

По словам артиста, после ДТП он признал свою вину, «потому что с похмелья был нервным».

«Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем — оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — заявил Ефремов во время допроса в Пресненском суде, добавив, что не помнит сам момент ДТП (цитата по ТАСС).

Ранее в ходе заседания суд отказался отправлять артиста на лечение для восстановления памяти. Об этом судью просил его адвокат Эльман Пашаев и сам Ефремов. Защитник утверждал, что под воздействием наркотиков, алкоголя и сильного снотворного его подзащитный потерял память о событиях в день автоаварии.

«Моя вина, безусловно, есть, — заключил Ефремов в суде. — Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду».

ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который находился за рулем фургона «Лада». Автомобиль Ефремова выехал на встречную и врезался в фургон. Экспертиза вскоре установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.

Ефремову предъявлено обвинение в по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»; артист находится под домашним арестом.