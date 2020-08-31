Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за ролик в TikTok с призывом выйти на акцию солидарности с Хабаровском

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местную жительницу Кристину Альтшулер на 20 тысяч рублей по обвинению в организации акции в поддержку Хабаровска.

Поводом для преследования Альтшулер послужил видеоролик, который девушка выложила на своей страничке в социальной сети TikTok. Кристина заявляла о поддержке требования открытого и гласного расследования дела Сергея Фургала и приглашала сочувствующих прийти 1 августа на Октябрьскую площадь в Екатеринбурге и вместе покормить голубей.

По словам Кристины, уже 30 июля ролик был удален администратором социальной сети, а ее аккаунт в TikTok заблокирован. Тем не менее, кто-то из пользователей уже успел его скачать и распространить в Instagram. По словам сотрудников полиции — представителей стороны обвинения – в Instagram ролик набрал 190 000 просмотров. Именно это и вменяли Альтшулер. Тот факт, что она полностью отрицает свою причастность к распространению ролика в этой соцсети, суд во внимание не принял.

Также представители обвинения не смогли на суде обосновать, была ли Кристина на Октябрьской площади в момент событий, и какую роль она в них играла. В качестве доказательств они демонстрировали ролики одиночных пикетов в поддержку Хабаровска, которые прошли 1 августа. Но Кристины на этих видео нет.

«Я в шоке, меня осудили без единого доказательства! Я свою позицию высказала, никаким организатором этих одиночных пикетов я не была, – сказала в разговоре с «Новой газетой» Альтшулер. — У меня из-за этого столько проблем возникло. Я перенервничала из-за того, что завтра у моего сына 1 сентября, он в первый раз пойдет в школу, а меня могли закрыть на 15 суток».

Сторона защиты намерена обжаловать штраф в суд вышестоящей инстанции. Интересы девушки представляет адвокат международной «Агоры» Алексей Бушмаков.

Напомним, 1 августа во многих городах России прошли акции в поддержку протестующих жителей Хабаровска. В Екатеринбурге несколько сотен человек собрались на Октябрьской площади, где провели одиночные пикеты. В отношении нескольких участников полиция составила протоколы об административных правонарушениях.

Елена Шукаева — специально для «Новой»