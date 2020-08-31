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Политический разбой в России. Нападения на журналистов, активистов и политиков не расследуются
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№ 94 от 31 августа 2020Читать номер
Минздрав зарегистрировал в России препарат «Фризиум», из-за которого против родителей детей с эпилепсией возбуждали дела
Минздрав 24 августа зарегистрировал в России противосудорожный препарат «Фризиум» (клобазам). На это обратило внимание издание Vademecum.
Клобазам — психотропный препарат, его оборот в России ограничен. Регистрация лекарства истекла в 1997 году, и производитель не стал ее продлевать, однако он необходим для детей, страдающих от эпилепсии.
Документы на регистрацию «Фризиума» компания Sanofi подала в конце сентября прошлого года. Минздрав обещал к марту зарегистрировать лекарство.
Вопрос доступности «Фризиума» подняли после того, как в прошлом году в московском почтовом отделении таможенники задержали женщину, получавшую посылку с препаратом, необходимым ее сыну с эпилепсией. Было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии прекратили.
После того, как аналогичная история произошла с еще одной москвичкой, родители неизлечимо больных детей обратились к президенту с требованием решить проблему. В марте премьер Михаил Мишустин утвердил порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств.
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