Минздрав зарегистрировал в России препарат «Фризиум», из-за которого против родителей детей с эпилепсией возбуждали дела

Минздрав 24 августа зарегистрировал в России противосудорожный препарат «Фризиум» (клобазам). На это обратило внимание издание Vademecum.

Клобазам — психотропный препарат, его оборот в России ограничен. Регистрация лекарства истекла в 1997 году, и производитель не стал ее продлевать, однако он необходим для детей, страдающих от эпилепсии.

Документы на регистрацию «Фризиума» компания Sanofi подала в конце сентября прошлого года. Минздрав обещал к марту зарегистрировать лекарство.

Вопрос доступности «Фризиума» подняли после того, как в прошлом году в московском почтовом отделении таможенники задержали женщину, получавшую посылку с препаратом, необходимым ее сыну с эпилепсией. Было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии прекратили.

После того, как аналогичная история произошла с еще одной москвичкой, родители неизлечимо больных детей обратились к президенту с требованием решить проблему. В марте премьер Михаил Мишустин утвердил порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств.