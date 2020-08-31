Суд в Хабаровске арестовал двоих водителей «фургаломобиля». Они объявили голодовку

Центральный районный суд Хабаровска арестовал водителей «фургаломобиля» (фудтрака, оклеенного фотографиями арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала) Андрея Маклыгина и Ростислава Смоленского на 10 и 20 суток соответственно. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

На Маклыгина составили протокол об участии в акции, создавшей помехи движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), на Смоленского — о повторном нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Оба объявили голодовку.

Маклыгина задержали 29 августа после завершения акции в поддержку Фургала, Смоленского — на следующий день. Их обоих оставляли в полиции до суда. В конце июля по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП Смоленского арестовывали на восемь суток.

Протесты в Хабаровске из-за ареста Фургала начались 11 июля. Сам он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. По данным источников «Коммерсанта», СК не может предъявить ему ключевое обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори в 2004 году из-за решения хабаровской прокуратуры 15-летней давности, которая признала Фургала непричастным к преступлению.