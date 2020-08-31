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№ 94 от 31 августа 2020

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Мосгорсуд не смог отобрать присяжных по делу старших сестер Хачатурян из-за заражения потерпевших COVID-19

Общество137

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Мосгорсуд не отобрал с первого раза коллегию присяжных для рассмотрения с их участием уголовного дела двух старших сестер Хачатурян Ангелины и Крестины. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Алексей Липцер.  

Потерпевшие по делу не явились в суд, хотя хотели участвовать в отборе лично, из-за заражения коронавирусом. Следующее заседание назначено на 5 октября. 

Ангелину, Крестину и Марию задержали в июле 2018 года, их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору своего 57-летнего отца Михаила. Потерпевшими по делу признаны члены семьи Хачатуряна.

Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца. Дополнительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что психические расстройства появились у девушек из-за их отца, который нанес тяжкий вред их здоровью.  

При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры Марии, так как она была признана экспертами невменяемой. Следствие посчитало, что она нуждается в принудительном лечении. Дело Марии будет рассматривать Бутырский суд Москвы в закрытом режиме. 

Теги:
присяжные, хачатурян, em
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