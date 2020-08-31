Хроника
Политический разбой в России. Нападения на журналистов, активистов и политиков не расследуются
Материалы
Рубрики
Темы
- Политический разбой в России. Хроника5 материалов
- Главные тексты недели11 материалов
- Беларусь: лица протеста. Тексты Ильи Азара15 материалов
Свежий выпуск
№ 94 от 31 августа 2020Читать номер
Мосгорсуд не смог отобрать присяжных по делу старших сестер Хачатурян из-за заражения потерпевших COVID-19
Мосгорсуд не отобрал с первого раза коллегию присяжных для рассмотрения с их участием уголовного дела двух старших сестер Хачатурян Ангелины и Крестины. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Алексей Липцер.
Потерпевшие по делу не явились в суд, хотя хотели участвовать в отборе лично, из-за заражения коронавирусом. Следующее заседание назначено на 5 октября.
Ангелину, Крестину и Марию задержали в июле 2018 года, их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору своего 57-летнего отца Михаила. Потерпевшими по делу признаны члены семьи Хачатуряна.
Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца. Дополнительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что психические расстройства появились у девушек из-за их отца, который нанес тяжкий вред их здоровью.
При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры Марии, так как она была признана экспертами невменяемой. Следствие посчитало, что она нуждается в принудительном лечении. Дело Марии будет рассматривать Бутырский суд Москвы в закрытом режиме.