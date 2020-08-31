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№ 94 от 31 августа 2020

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Число новых случаев COVID-19 в Москве вышло за пределы «собянинского коридора». Накануне «Новая» сообщала о странностях в столичной статистике

Общество1

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В прошлое воскресенье число заболевших коронавирусом в Москве впервые с начала августа вышло за пределы интервала 650-700 человек, следует из официальных данных о заболеваемости на портале стопкоронавирус.рф. 23 августа в столице выявили 611 заразившихся COVID-19. 

Это произошло на следующий день после публикации «Новой газеты» о том, что слишком стабильный прирост заражений противоречит законам статистики. 30 июля Сергей Собянин заявил, что ежедневное число заболевших коронавирусом в столице будет «находиться в коридоре от 650 до 700», после чего на протяжении трех недель количество выявленных больных не выходило за эти пределы. 

Но число новых случаев заболеваний — случайная величина, которая зависит от многих факторов и может сильно изменяться каждый день, отклоняясь от общей тенденции то в одну, то в другую сторону. Чересчур гладкие данные, по мнению экспертов, выглядят «нарисованными». 

В департаменте здравоохранения Москвы «Новой» заявили, что стабильное число заболевших объясняется стабильностью эпидемиологической обстановки.

«Число новых случаев в Москве остается на низком уровне, даже несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус. <…> Ситуация стабилизировалась, именно этим и объясняются минимальные колебания количества заболевших», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги:
москва, собянин, статистика, коронавирус
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