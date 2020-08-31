Хроника
Политический разбой в России. Нападения на журналистов, активистов и политиков не расследуются
Материалы
Рубрики
Темы
- Политический разбой в России. Хроника5 материалов
- Главные тексты недели11 материалов
- Беларусь: лица протеста. Тексты Ильи Азара15 материалов
Свежий выпуск
№ 94 от 31 августа 2020Читать номер
Россия в качестве ответной меры решила выслать трех словацких дипломатов
Россия решила выслать из страны трех словацких дипломатов, работающих в посольстве в Москве, в ответ на высылку сотрудников своего дипведомства в Братиславе. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Сегодня посла Словакии вызвали в российское министерство и заявили ему «решительный протест». «Этот недружественный шаг Братиславы (высылку российских дипломатов — ред.) расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», — заявили там.
Напомним, Словакия решила выслать трех сотрудников российского дипведомства 10 августа. Власти страны заподозрили их в шпионаже и заявили, что владельцами дипломатических паспортов оказались сотрудники спецслужб.
Со счетов Соболь списали 34 миллиона в пользу «повара Путина»
Судебные приставы списали со всех банковских счетов юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь 34 миллиона рублей в пользу олигарха Евгения Пригожина, известного как «повар Путина». Об этом она сообщила в своем твиттере.
Поскольку таких средств на счету Соболь не было, баланс ее карты ушел в минус. Списание произошло вскоре после того, как Пригожин заключил с компанией «Московский школьник» договор уступки требования. Это означало, что Алексей Навальный, Любовь Соболь и Фонд борьбы с коррупцией теперь должны выплатить олигарху лично почти 88 миллионов рублей, которые ранее отсудил «Московский школьник».
Напомним, такую сумму Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК в октябре прошлого года по иску компании. «Московский школьник» подал иск о клевете из-за расследования, в котором говорилось о причастности комбината питания к массовым отравлениям воспитанников школ и детских садов.
Заключение договора с предприятием Пригожин объяснил желанием рассчитаться с «клеветниками» из ФБК и «раздеть и разуть» Соболь и Навального. То, что политик впал в кому и на тот момент уже находился в реанимации, бизнесмена не смутило. «Если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок», — пообещал Пригожин.