Главреда «Холода» оштрафовали за футболку с надписью в поддержку Ивана Сафронова

Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей главного редактора издания «Холод» Таисию Бекбулатову за июльскую акцию у СИЗО «Лефортово» в поддержку экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом она сообщила в своем твиттере.

Задержание Таисии Бекбулатовой. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Бекбулатову задержали у СИЗО за то, что она была в футболке с надписями «Свободу Сафронову» и «ШпионоВания». На нее составили протокол о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Всего во время акции были задержаны около 20 человек. Некоторых из них тоже задержали за футболки, когда они стояли на тротуаре или общались с журналистами. Акция прошла 13 июля — в тот день Сафронову предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК).

Экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» находится в СИЗО с 7 июля. По версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Детали обвинения ФСБ не раскрывает. Сафронов связывает обвинения с журналистской деятельностью, однако спецслужба это отрицает.