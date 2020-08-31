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№ 94 от 31 августа 2020Читать номер
В России за сутки зафиксировали 4 993 новый случай COVID-19
За последние сутки в России выявили 4 993 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших достигло 995 319.
В Москве выявили 685 новых случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге — 188, Московской области — 146, Нижегородской области — 138, в Республике Калмыкия — 132.
Умерли 83 человека. Всего за весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов.
С начала пандемии во всем мире инфекцией заразились более 25 миллионов человек, число умерших превысило 845 тысяч, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по количеству заражений COVID-19. Наибольшее число выявлено в США (5,9 млн), Бразилии (3,8 млн), Индии (3,6 млн).
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Теги:ng , коронавирус
Оппозиционная коалиция на парламентских выборах в Черногории набирает больше половины голосов избирателей
Согласно первым официальным данным ЦИК, «Демократическая партия социалистов» (ДПС), правящая в Черногории свыше 30 лет во главе с президентом страны Мило Джукановичем, получила на прошедших парламентский выборах 35,12% голосов после подсчета 98,55% данных с участков.
Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» набирает 32,52% голосов (27 мест в парламенте). Вторая по популярности оппозиционная сила — блок вокруг партии «Демократы» — получила 12,55%, оппозиционное объединение движения «URA» — 5,57%. Таким образом, коалиция оппозиционных сил на данный момент набирает уже 50,64% голосов.
Коалиционные партнеры правящей партии «Социал-демократы» получили 4,09%, Социал-демократическая партия — 3,14%. Остальные голоса получили нацменьшинства.
Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Таким образом, впервые за 30 лет правящая ДПС оказалась в меньшинстве.
Напомним, парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%. Джуканович заявлял, что поражение не признает, и призвал дождаться официального подсчета. Но оппозиция, основываясь на эксит-полах, заявляла, что впервые за 30 лет правящие силы уступают на выборах.
Европейский Центр мониторинга выборов (CеMI) прогнозировал, что правящая коалиция вокруг ДПС наберет на выборах 35% голосов избирателей, что даст ей право на 30 кресел в 81-местном парламенте.