Оппозиционная коалиция на парламентских выборах в Черногории набирает больше половины голосов избирателей

Согласно первым официальным данным ЦИК, «Демократическая партия социалистов» (ДПС), правящая в Черногории свыше 30 лет во главе с президентом страны Мило Джукановичем, получила на прошедших парламентский выборах 35,12% голосов после подсчета 98,55% данных с участков.

Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» набирает 32,52% голосов (27 мест в парламенте). Вторая по популярности оппозиционная сила — блок вокруг партии «Демократы» — получила 12,55%, оппозиционное объединение движения «URA» — 5,57%. Таким образом, коалиция оппозиционных сил на данный момент набирает уже 50,64% голосов.

Коалиционные партнеры правящей партии «Социал-демократы» получили 4,09%, Социал-демократическая партия — 3,14%. Остальные голоса получили нацменьшинства.

Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Таким образом, впервые за 30 лет правящая ДПС оказалась в меньшинстве.

Главная фигура оппозиции — лидер коалиции «За будущее Черногории», университетский профессор Здравко Кривокапич пока не заявляет пока о безоговорочной победе. Отметим, Черногория — парламентская республика, и у нового правительства есть шанс отправить Джукановича в отставку, хотя его президентский срок истекает только в 2023 году.

Принятие предыдущим составом парламента закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», согласно которому государство получало возможность конфисковать земли и храмы черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ), вызвало всеобщее негодование, при том что этнические сербы составляют не более трети населения 630-тысячной Черногории. Этим, скорее всего, и объясняется рекордная явка на выборы.

Тем не менее, хотя объединенная оппозиция Черногории считается просербской и пророссийской, один из самых заметных ее представителей, Милан Кнежевич, успел сообщить агентству ТАСС, что «приоритетами новой Черногории станут улучшение отношений с Россией и продолжение движения по пути в ЕС». Призывы к немедленному выходу из НАТО после победы из рядов оппозиции также звучать перестали.

Отношения Черногории с Россией на момент выборов также нельзя было назвать удовлетворительными: за два дня до голосования российский МИД выпустил заявление, в котором говорилось, что «высшие черногорские чины ради собственных политических и электоральных интересов [...] снова энергично разыгрывают антироссийскую карту», а «потребительский подход к нашим двусторонним отношениям […] резко контрастирует с периодически поступающими из Подгорицы сигналами о заинтересованности в российско-черногорской нормализации».

Напомним, парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%. Джуканович заявлял, что поражение не признает, и призвал дождаться официального подсчета. Но оппозиция, основываясь на эксит-полах, заявляла, что впервые за 30 лет правящие силы уступают на выборах.

Европейский Центр мониторинга выборов (CеMI) прогнозировал, что правящая коалиция вокруг ДПС наберет на выборах 35% голосов избирателей, что даст ей право на 30 кресел в 81-местном парламенте.