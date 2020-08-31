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№ 94 от 31 августа 2020

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Полиция возбудила уголовное дело о побоях после нападения на Егора Жукова 

Общество507

507
 

Столичная полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст. 116 УК) после нападения на экс-фигуранта «московского дела», ведущего радиостанции «Эхо Москвы» и внештатного корреспондента «Новой газеты» Егора Жукова. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Фото: команда Жукова

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание злоумышленников», — заявили в полиции.

Накануне несколько мужчин напали на Жукова прямо у подъезда его дома. Молодого человека, который был весь в ссадинах и синяках, отправили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Это уже второе нападение на Жукова. Месяц назад на него также напали у подъезда его дома, однако тогда ему удалось скрыться. «Я успел скрыться от "титушек", и никаких серьезных травм они мне нанести не успели», — сказал тогда Жуков. В тот раз нападавших тоже было двое.

Напомним, прошлым летом экс-фигуранта «московского дела» задержали в столице во время акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Активиста заподозрили в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), однако вскоре дело переквалифицировали и Жукова обвинили в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для разбирательства стали видеоролики, которые молодой человек выложил на своем канале на YouTube в 2012–2017 годах. В декабре прошлого года его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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Теги:
sn, побои, нападение, егор жуков
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