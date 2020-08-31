«Левада»: 47% жителей Москвы допустили возможность фальсификаций в ходе электронного голосования

Жители Москвы неоднозначно относятся к электронному голосованию, следует из данных опроса «Левада-центра».

Так, половина респондентов (около 50%) заявили, что относятся к электронному голосованию положительно, однако 39% высказали отрицательное отношение к нему.

Тем, кто положительно относится к возможности проголосовать электронно, прежде всего, заявляют о том, что им нравится голосовать из дома (51%), другие ответили, что это «удобно, просто и комфортно» (44%), пятая часть респондентов ответили, что электронное голосование экономит время.

Впрочем, почти половина респондентов (47%) заявили о возможности взломать и сфальсифицировать результаты такого голосования. Еще 19% сказали, что не доверяют электронному подсчету. 14% отметили, что в таком голосовании «нет контроля и прозрачности» и «нельзя проверить» его результаты, а 11% пожаловались, что это «сложно и не понятно».

Отметим, 31 августа в 09:30 по московскому времени ЦИК России начнет проведение общественного тестирования системы дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на довыборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях.

В этом году дистанционное голосование было доступно в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос за или против изменения Основного закона через интернет могли жители только двух регионов, Москвы и Нижегородской области.

Тогда наблюдатели и эксперты заявляли о непрозрачности этой системы и выявили ряд недочетов. Так, журналист «Дождя» Павел Лобков выяснил, что проголосовать в Москве можно дважды — через интернет и на участке. О недочетах также сообщал и эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг, которому вопреки правилам выдали избирательный бюллетень на участке, хотя до этого он зарегистрировался для участия в онлайн-голосовании.

Впрочем, глава ЦИК Элла Памфилова посчитала, что плебисцит прошел без серьезных нарушений. По ее словам, ни одна поступившая в ЦИК жалоба не требовала рассмотрения комиссией. Она также допустила, что список регионов, где в сентябре запустят дистанционное голосование, могут расширить.