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№ 94 от 31 августа 2020

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Дегтярев разрешил массовые мероприятия в Хабаровском крае 

Общество12

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил об отмене ограничений, введенных в регионе для профилактики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

С 4 сентября в регионе официально разрешены массовые мероприятия, а пожилые люди и граждане с хроническими заболевания могут прекратить соблюдать режим самоизоляции и свободно выходить на улицу.

Впрочем, некоторые ограничения все-таки остаются: жителям Хабаровского края пока что придется носить маски в общественных местах, измерять температуру на входе в аптеки, поликлиники, вокзалы и другие учреждения, а также сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра.

С начала пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заразились 10 033 человек, суточный прирост заболевших последнюю неделю составляет около 60 человек. С апреля непосредственно от инфекции в регионе скончались 89 пациентов.

Теги:
sn, ограничения, коронавирус, дегтярев

Что произошло за ночь 31 августа. Коротко

Общество5 898

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  • Полиция начала проверку после избиения экс-фигуранта «московского дела», ведущего радиостанции «Эхо Москвы» и внештатного корреспондента «Новой газеты» Егора Жукова. В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что по факту нападения решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о побоях (ст. 116 УК РФ). На Жукова этой ночью напали и избили у подъезда его дома в Москве. Он был отправлен в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Перед этим Жуков написал заявление в ОМВД Можайского района.
  • В Беларуси на «Марш мира и справедливости» в Минске и других городах страны, несмотря на плохую погоду, пришли десятки (по некоторым оценкам сотни) тысяч человек. Сотрудники милиции и ОМОНа задерживали протестующих. Правозащитный центр «Весна» сообщает, что ему известно уже о более 100 задержанных на мирных акциях протеста 30 августа.
  • Число дел о мошенничестве выросло на треть (36%) по сравнению с прошлым годом на фоне пандемии и самоизоляции. При этом рост произошел исключительно за счет телефонного и интернет-мошенничества — так, с января по июнь 2020 года число случаев такого мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года.
  • Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что с 4 сентября отменяет все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. В крае будет разрешено проведение массовых мероприятий, отменится обязательный режим самоизоляции для граждан страже 65 лет. Впрочем, в самом документе говорится, что некоторые ограничения — масочный режим, измерение температуры и социальное дистанцирование — все же останутся.
  • Лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич объявил о победе оппозиции на парламентских выборах в стране, прошедших 30 августа. Президент Мило Джуканович заявил, что не признает поражение правящей партии и призывает дождаться официальных данных. По данным 98,8% обработанных экзитполов, коалиция «За будущее Черногории» и еще несколько оппозиционных партий вместе получают около 50% голосов, а правящая Демократическая партия социалистов — около 35%.
  • В Москве за сутки умерли 12 человек с COVID-19. Общее число смертей среди заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Москве достигло 4 821.

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Теги:
коронавирус, черногория, дегтярев, нг , егор жуков
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