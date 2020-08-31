Число дел о мошенничествестве выросло на треть после введения в России ограничительных мер

С начала введения первых ограничений для профилактики распространения коронавируса в России стали чаще регистрировать случаи мошенничества. Число возбужденных уголовных дел по этой статье (159–159.6 УК) с конца марта выросло на треть, следует из статистики Генпрокуратуры, проанализированной РБК.

С апреля надзорное ведомство зарегистрировало 82,5 тысячи случаев мошенничества, причем большая часть из них (71%) — это дела о махинациях с помощью мобильной связи и интернета. Всего число зарегистрированных случаев телефонного мошенничества с начала распространения коронавируса в России выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Согласно статистике прокуратуры, россияне в два раза чаще стали жаловаться на кражи с банковских карт.

Как пояснили эксперты, рост числа подобных преступлений связан с тем, что во время карантина из-за закрытия непродовольственных магазинов россиянам чаще приходилось заказывать товары через интернет, чем и воспользовались мошенники, которые, в том числе, создавали сайты-клоны известных магазинов, продающих дорогую компьютерную технику.

«Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище», — уточнил РБК руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Кроме того, во время режима самоизоляции правоохранители отметили рост числа тяжких и особо тяжких преступлений на 11%. Также почти на треть выросло число зарегистрированных дел о терроризме и экстремизме: с апреля по июнь было заведено 876 подобных дел, тогда как за аналогичный период в 2019 году было зафиксировано 678 преступлений по подобным статьям.