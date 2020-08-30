Спецкоры «Новой газеты» и герои их материалов получили премию имени Политковской 

Специальным корреспондентам «Новой газеты» Елене Костюченко и Юрию Козыреву, а также героям их материалов, 30 августа вручили премию «Камертон» имени Анны Политковской.

Журналисты получили премии за материалы «Это шторм» — прямой репортаж из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы, который показывает, как врачи больницы борются с COVID-19, — и «Ржавчина» — репортаж, посвященный аварийному разливу топлива в Норильске.

«Я очень горда стоять на этой сцене с такими людьми, — сказала во время вручения Костюченко. — Эта премия имеет для меня гигантское личное значение, потому что Анна Степановна Политковская, ее тексты привели меня в профессию. Я журналист благодаря ей, я ей всем обязана».

Козырев, в свою очередь, поблагодарил героев публикаций: «Раньше я много снимал военные конфликты. Но этой весной я оказался на передовой — в 52-й больнице. Увидел, как врачи спасают жизни в отделении, где работает Михаил. И спасибо Василию за то, что нашёл смелость и провел нас партизанскими тропами и показал реальную картину происходящего в Норникеле».

В этот раз, помимо традиционной журналистской номинации, впервые номинируются и герои журналистских материалов.

Первыми лауреатами стали герои текстов «Новой» — Михаил Кецкало, руководитель центра ЭКМО 52-й клинической больницы, и Василий Рябинин, бывший сотрудник норильского Росприроднадзора, который рассказал об экологической катастрофе на Таймыре.

В этом году премия в проходит в день рождения Политковской, 30 августа, хотя обычно это происходит в день солидарности журналистов, 8 сентября.

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Напомним, это уже восьмая по счету премия «Камертон». Премия имени Анны Политковской была придумана, предложена и поддержана на Х Съезде журналистов России. Учреждение Премии состоялось в 2013 году, а переучреждение — в 2019 году, в 55-ю годовщину со дня рождения Политковской.

Премия присуждается журналистам за профессиональное мастерство, мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, подлинную гражданскую ответственность и человеческое сострадание.