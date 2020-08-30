В Москве напали на экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Обновлено 23:12 Егор Жуков вместе с бригадой «скорой» едет в больницу, чтобы сделать МРТ головного мозга, после чего будет решен вопрос о его госпитализации. Тем временем следователи и адвокат Мурад Мусаев выехали на место происшествия.

На экс-фигуранта «московского дела», ведущего радиостанции «Эхо Москвы» и внештатного корреспондента «Новой газеты» Егора Жукова этой ночью напали и избили у подъезда его дома в столице. Об этом «Новой» сообщил отец Егора Сергей Жуков.

Фото: команда Жукова

«Нападение произошло на улице Ращупкина, — рассказал «Новой» отец Егора. — На него напали несколько человек, когда он шел домой. Телефон у него не отобрали, просто сильно избили. Сейчас он в ОВД «Можайское», туда же едут врачи. Мы в момент нападения находились за городом, сейчас тоже выезжаем в отделение».

Команда Жукова добавила, что на ведущего «Эха» и внештатного корреспондента «Новой» напали «двое титушек, которые впоследствии скрылись на самокатах».

«Имущественный вред мне не причинен, однако у меня разбито лицо, я очень плохо себя чувствую. Считаю, что нападавшие покушались причинить тяжкий вред моему здоровью, с этой целью нанесли множественные удары по моей голове, в том числе после того, как я упал на землю», — говорится в заявлении Жукова, которое он подал в ОВД. По предварительным данным, полиция рассматривает вопрос о возбуждении дела по ст. 116 УК РФ «Побои».

Это уже второе нападение на Жукова. 25 июля на него также напали у подъезда его дома, однако он сообщил, что ему удалось скрыться. «Благо я успел скрыться от "титушек", и никаких серьезных травм они мне нанести не успели», — сказал тогда Жуков. Тогда нападавших тоже было двое.

Отметим, 30 августа Жуков сообщил, что его отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. По его словам, его приняли в магистратуру Школы дизайна ВШЭ на профиль «Искусство кино: режиссура и драматургия». Он успел оплатить обучение, однако через полтора часа после сообщения о том, что договор с вузом заключен, ему пришло второе письмо, где сообщалось о расторжении договора.

Жуков отметил, что сотрудница приемной комиссии вуза на условиях анонимности сообщила ему, что договор расторгли «по указке сверху». Впоследствии НИУ ВШЭ объявила о закрытии профиля «Искусство кино».

Напомним, экс-фигурант «московского дела» был задержан в Москве 2 августа 2019 года по подозрению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) во время акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Затем дело о массовых беспорядках было переквалифицировано на призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Причиной послужили видеоролики, которые Жуков разместил на своем канале на YouTube в 2012–2017 годах.

В декабре прошлого года его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Жуков свою вину не признал.