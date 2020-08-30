Минюст ФРГ получил запрос Генпрокуратуры РФ по делу об отравлении Навального

Министерство юстиции Германии приняло к рассмотрению запрос российской Генпрокуратуры о правовой помощи по делу Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике Шарите. Об этом в воскресенье сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на германское ведомство.

Речь в запросе идет о передаче результатов анализов и информации о диагнозе политика. Если просьба будет удовлетворена, делом займется Генпрокуратура Берлина.

Запрос российской стороны был направлен 27 августа. Тогда правоохранители отмечали, что «свидетельств о преступных действиях, совершенных в отношении Навального» пока нет.

Проверку по делу также ведет Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навального и госпитализировали. Сейчас Навальный находится в берлинской клинике Шарите.

Омские медики отрицали, что его отравили, однако немецкие врачи заявили об интоксикации активными веществами из группы ингибиторов холинэстеразы. Политик по-прежнему находится в искуственной коме, его состояние врачи описывают как «стабильное», но требующего серьезного внимания. На данный момент медики Шарите не могут предсказать тяжелых последствий отравления для здоровья Навального.