Во Франции задержали военнослужащего по делу о передаче России секретных данных

Во Франции задержали подполковника, служившего на военной базе НАТО в Италии, по подозрению в передаче секретных сведений российским спецслужбам. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио Europe 1.

Военнослужащий заподозрен в госизмене в пользу России. Он был задержан сотрудниками французской службы внешней разведки (DGSI) во Франции, когда готовился вернуться на службу в Италию после отпуска. Сейчас он помещен в парижскую тюрьму Санте.

«Мы приняли все необходимые меры [предосторожности], теперь нужно, чтобы правосудие выполнило свою работу, с соблюдением секретности», — заявила Флоранс Парли.

Это не первое дело о шпионаже в странах ЕС, в котором фигурирует Россия. Ранее в передаче секретных данных России заподозрили 50-летнего жителя Осло Харшарна Сингха Татгара. Мужчину задержали во время встречи с россиянином. Ему вменяются ст. 123 и 124 УК Норвегии, которые касаются разглашения гостайны. Он признался, что передавал информацию за деньги, однако свою вину отрицает.

После этого Норвегия выслала российского дипломата. Вскоре о высылке представителя МИД России объявила и Австрия, заподозрив, что российский дипломат много лет занимался промышленным шпионажем в компании, которая работает в сфере высоких технологий.

В начале августа власти Словакии решили выдворить из страны трех российских дипломатов, также заподозрив их в шпионаже и работу на спецслужбы. В июне власти Чехии объявили двух сотрудников российского посольства в Праге персонами нон грата и решили выслать их из страны. Причиной такого решения стали подозрения россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков.