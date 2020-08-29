Ковид-диссиденты с флагами России и Германской империи пошли на штурм Рейхстага в Берлине. Полиция задержала около 200 человек

Противники ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, попытались в субботу взять штурмом историческое здание Рейхстага в Берлине, где заседает парламент ФРГ. Как сообщает издание Die Welt со ссылкой на полицию, задержаны около 200 участников столкновений, семеро сотрудников правоохранительных органов ранены.

Акция ковид-диссидентов началась как мирный марш в субботу днем и собрала по меньшей мере 38 тысяч участников, среди которых были активисты праворадикальных движений, сторонники теорий заговора и так называемые рейхсбюргеры — члены националистического движения, не признающего власть ФРГ на территории Германии. Они считают себя гражданами «германского рейха» в довоенных границах, формируют независимые от официальных органы власти и нападают на представителей силовых структур ФРГ.

Вечером в субботу начались первые столкновения около трех тысяч протестующих и полиции — сперва у посольства России на бульваре Унтер-ден-линден, а затем возле здания Рейхстага. Демонстранты с флагами России и Германской империи сломали ограждение на площади Республики и прорвались к парадному входу по ступеням.

После предупреждений полиция применила против них слезоточивый газ и спецсредства, сейчас ситуация находится под контролем силовиков.

Инициатором марша ковид-диссидентов выступил лидер штуттгартского движения Querdenken 711 Михаэль Бальвег, призывающий к «восстановлению конституционных прав» граждан ФРГ, отмене всех противоэпидемических мер и отставке правительства. Изначально полиция выступила за запрет марша, аргументируя это невозможностью соблюдать социальную дистанцию в условиях демонстрации, однако административный суд Берлина разрешил провести митинг. Столичная полиция обжаловала решение суда и во время акции требовала прекратить шествие.

В ходе марша звучали праворадикальные лозунги и призывы заключить мирный договор между ФРГ, США и Россией. Один из лидеров движения ковид-диссидентов, веган-повар и немецкий националист турецкого происхождения Аттила Хильдман был вытеснен полицией после того, как «заводил» толпу через мегафон, скандируя «Путин».

Аналогичная акция прошла в Берлине в начале августа. Тогда в марше приняли участие около 20 тысяч человек, более 100 из которых были задержаны, в столкновениях пострадали 45 полицейских.