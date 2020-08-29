Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет, об этом в фейсбуке сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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27 августа актер отметил свой юбилей.

«Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут на даче его не стало, — передает ТАСС слова Заславского. — Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что все будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС».

На сайте театра имени Ермоловой, где на протяжении долгих лет служил актер, опубликовали соболезнования в связи со смертью Андреева: «Огромное горе. Нет слов. О дате, времени и месте прощания мы сообщим дополнительно».

По предварительной информации, прощание пройдет в среду 2 сентября, передает ТАСС.

Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. После войны, во время которой он учился и работал на заводе, окончил ГИТИС (в то время назывался Государственный институт театрального искусства имени Луначарского). Андреев — актер театра и кино, театральный режиссер и педагог. С 1952 года служил в театре имени Ермоловой, занимал посты главного режиссера и художественного руководителя. В 1985-1988 годах был главным режиссером Малого театра. Преподавал в ГИТИСе — там он был заведующим кафедрой актерского мастерства. Известен в том числе по ролям Володи Бугрова в «Битве в пути», царя в «Сказке о царе Салтане», а тажке по ролям в фильмах «Ночной патруль», «Жестокость», «Джамайка», «Ультиматум».