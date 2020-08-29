В Тюменской колонии строгого режима заключенный покончил с собой

25 августа заключенный тюменской колонии строгого режима ИК-1 покончил с собой. По данному факту СК проводит доследственную проверку, сообщили в ведомстве «Новой газете».

29-летний мужчина отбывал срок за совершение имущественных преступлений против личности (грабежей и хищений). Тело человека нашли другие заключенные, но спасти его уже не смогли.

ФСИН по Тюменской области подтвердил произошедшее. Как пишет ИА «Уральский меридиан», инцидент произошел около 9 часов вечера и на место происшествия незамедлительно прибыли медики колонии. Также вызвали бригаду скорой помощи, но реанимационные мероприятия не принесли результата.

«Мы посещали эту колонию в 2018 году. Ощущения такие же, как в любой российской тюрьме – безнадега. Усталые, бледные, изможденные лица людей. Мужчины побриты на лысо и все, как на одно лицо, еще и униформа уравнивает. Пришли проверить условия нахождения в местах лишения свободы и соблюдение прав заключенных, интересовались, может быть, есть на что-то жалобы? Ответ услышали такой же, как и в остальных тюменских колониях: "Жалоб нет". При этом, разумеется, проблемы в тюменских тюрьмах есть и они такие же, как во всей российской пенитенциарной системе», – рассказал Алексей Полищук, бывший член ОНК Тюменской области.

Экс-члены ОНК сообщили, что у человека в местах лишения свободы нет сподручных средств покончить с собой: забираются ремни, шнурки. Колющие и режущие средства (так называемые «запреты») с целью гигиены выдаются на очень ограниченный промежуток времени. К тому же, заключенные находятся в камерах на постоянном виду друг у друга, в тюрьме практически нет возможности для уединения, если это не помещение в карцер, ШИЗО со стороны администрации колонии за какие-то нарушения. У заключенного в колонии из потенциально опасных вещей остаются простыни и роба на себе.

«На содержание ФСИН государство затрачивает колоссальные деньги, речь о миллиардах рублей. Но эти средства не идут на полноценное, качественное питание людей в местах лишения свободы, как уже осужденных, так и еще подозреваемых. Деньги уходят на содержание аппарата сотрудников. В каждой колонии есть штатные единицы – психолог и психиатр. Оказывается ли реально современная, качественная психологическая помощь человеку, оказавшемуся в тюрьме? Нет. С оказанием медицинской помощи полная безнадега, а мы о психологической говорим. По сути, психологи должны работать с каждым оказавшимся за решеткой человеком, тем более повторно, именно работать, не для галочки. Администрация колонии также ответственна, нужно смотреть, какой климат складывается в каждой камере, принимать превентивные меры. На моей памяти, это уже не первый суицид в ИК-1», – прокомментировал правозащитник Юрий Рябцев.

Колония находится в центре Тюмени, в нескольких метрах от ЦУМа. Не так давно ее бывшего руководителя приговорили к 8 годам лишения свободы за взяточничество, превышение и злоупотребление должностными полномочиями и хранение боеприпасов.