В Свердловской области арестованы спортсмены, участвовавшие в переделе ритуального рынка и подавлении протеста защитников сквера в Екатеринбурге

В ночь на четверг, 27 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали четырех участников предполагаемой банды спортсменов, осенью прошлого года с помощью стрельбы и поджогов захвативших рынок ритуальных услуг Сысертского района.

Сегодня Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга арестовал Короткова, Саулина, Манукяна и Этвиша до 20 октября. В отношении «спортсменов» 21 августа следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 163 ч. 2 п.а (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) и по ст. 179 (понуждение к совершению сделки) по трем преступным эпизодам.

Как рассказала «Новой газете» адвокат Евгения Кротова, представитель потерпевшего Виктора Джупины, она много раз обращалась в Сысертскую полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту угроз ее доверителю и поджогу его автомобилей. Но пока районной полицией руководил полковник Узянов, дело невозможно было сдвинуть с мертвой точки, по всем заявлениям потерпевших в истории с переделом рынка ритуальных услуг выносились отказные материалы. Единственное уголовное дело, которое все же было возбуждено, — о поджоге автомобилей Джупины, расследовалось крайне неторопливо.

В конце июня Узянова перевели руководить кинологической службой областного полицейского главка, а на его место был назначен новый для данной территории человек — подполковник Глущенко. К новому начальнику обратилась группа местных пенсионеров, и уже 21 августа материалы проверки были направлены в областное управление.

Сегодняшнее судебное заседание по мере пресечения для «спортсменов» продлилось более восьми часов. Судя по реакции подозреваемых, ареста они не ожидали. Неожиданным решение судьи стало и для друзей четверки предполагаемых вымогателей, с утра они собрались у здания суда, кричали слова поддержки, но большинство разъехались еще до окончания заседания.

В декабре 2019 года «Новая газета» подробно рассказывала историю екатеринбургских спортсменов, участвовавших в разгоне защитников сквера. После «скверной» истории братки снова попали в информационную повестку — при помощи своих людей в администрации и полиции Сысерти они смогли произвести криминальный захват рынка ритуальных услуг.