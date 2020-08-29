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Протесты в Беларуси: день 21. Путин назвал победу Лукашенко «легитимной», сайты СМИ, освещавших акции, блокируются
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№ 93 от 28 августа 2020Читать номер
В Мальме вспыхнули беспорядки из-за сожжения Корана
В шведском городе Мальме начались беспорядки после того, как радикальные активисты сожгли Коран. Об этом сообщает канал SVT.
Беспорядки вспыхнули в районах Амиралсгатан и Розенгард накануне вечером, к 19:00 по местному времени (20:00 мск). На улицы вышли, по данным полиции, около 300 человек. Они кидали в полицию брусчатку, несколько полицейских машин были повреждены.
В Амиралсгатане люди также поджигали автомобильные шины с мусором. Несколько машин в этом районе сгорели, но связано ли это с беспорядками — неясно.
По данным местной полиции, кульминация беспорядков наступила до полуночи. К 3:00 (4:00 мск) ситуация стала спокойной. Правоохранители сообщили, что были задержаны 10-20 человек. О пострадавших среди населения информации нет.
Акцию устроила датская правоэкстремистская партия «Жесткий курс», отмечает Omni. Ее лидера Расмуса Палудана не пустили в Швецию, он планировал в пятницу приехать в Мальме.
Демонстрация прошла также на площади Сторторгет, во время нее Коран пинали. По данным Local, за это были арестованы три человека.
Теги:em, беспорядки, швеция
В Турции после восьми месяцев голодовки скончалась адвокат Эбру Тимтик
В Турции адвокат и правозащитница Эбру Тимтик умерла после 238 дней голодовки. Об этом накануне сообщил Международный центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Тимтик требовала справедливого судебного разбирательства в отношении себя и коллег, пишет Al-Arabiya. Друзья Тимтик рассказали, что перед смертью она весила около 30 килограммов и находилась в больнице.
Тимтик приговорили к 13,5 годам лишения свободы, ей вменяли членство в террористической организации. Адвокат входила в Ассоциацию современных юристов, которую обвиняли в тесных связях с запрещенной в Турции Революционной народно-освободительной партией-фронтом.
По тому же делу были осуждены еще 17 юристов. Вместе с ней голодовку объявил и другой адвокат Айтак Унсал. Судмедэксперты пришли к выводу, что они не могут находиться в тюрьме по состоянию здоровья, но их все равно не освободили.
AFP пишет, что проститься с Тимтик пришли сотни людей. Полиция разгнала их и применила слезоточивый газ.