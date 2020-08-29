В Турции после восьми месяцев голодовки скончалась адвокат Эбру Тимтик

В Турции адвокат и правозащитница Эбру Тимтик умерла после 238 дней голодовки. Об этом накануне сообщил Международный центр мониторинга за соблюдением прав человека.

42-летняя Тимтик требовала справедливого судебного разбирательства в отношении себя и коллег, пишет Al-Arabiya. Друзья Тимтик рассказали, что перед смертью она весила около 30 килограммов и находилась в больнице.

Тимтик приговорили к 13,5 годам лишения свободы, ей вменяли членство в террористической организации. Адвокат входила в Ассоциацию современных юристов, которую обвиняли в тесных связях с запрещенной в Турции Революционной народно-освободительной партией-фронтом.

По тому же делу были осуждены еще 17 юристов. Вместе с ней голодовку объявил и другой адвокат Айтак Унсал. Судмедэксперты пришли к выводу, что они не могут находиться в тюрьме по состоянию здоровья, но их все равно не освободили.

AFP пишет, что проститься с Тимтик пришли сотни людей. Полиция разгнала их и применила слезоточивый газ.