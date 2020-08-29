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Протесты в Беларуси: день 21. Задержаны члены штаба Бабарико, сайты СМИ, освещавших акции, блокируются

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№ 93 от 28 августа 2020

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Гендиректора «Мособлэнерго» и его заместителя арестовали по делу о взятке

Общество16

16
 

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Им вменяют получение взятки с использованием своего положения (ч. 4 ст. 290 УК). Детали дела официально пока не сообщаются. 

О задержании Брижаня и Астапова накануне рассказал источник Интерфакса. Он утверждал, что им вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По информации «Коммерсанта», фигуранты дела запросили и получили откат в виде автомобиля и услуг на общую стоимость до 14 миллионов рублей за решение проблем с подключением крупного объекта к электросетям.

Брижань стал гендиректором «Мособлэнерго» в марте 2013 года, Астапов занял свой пост в апреле 2015-го. Сама компания была создана в 2005 году и полностью принадлежит Московской области. 

Теги:
суды, москва, арест, em

«Матери против политических репрессий» выступили в поддержку осужденных по делу «Хизб ут-Тахрир»

Общество147

147
 

Движение «Матери против политических репрессий» опубликовало открытое письмо о преследованиях мусульман в России и призвало общественность выступить в поддержку жителей Башкирии, осужденных по делу «Хизб ут-Тахрир» (признанного террористическим и запрещенного в России панисламистского движения). Его открытое письмо опубликовано на сайте движения. 

«Осужденные <...> мусульмане отрицают свою причастность к каким-либо террористическим организациям. Они также неоднократно говорили, что выступают против терроризма и насилия. <…> Даже по версии обвинения фигуранты не совершали и не планировали совершения каких-либо насильственных действий. Осужденные всего лишь интересовались исламом, проводили дружеские разговоры об этой религии, общались на политические темы — как и миллионы других мусульман в нашей стране», — говорится в обращении. 

«Матери против политических репрессий» отметили, что со стороны следствия и оперативников фиксировались нарушения. Некоторые осужденные заявляли о пытках, а один из фигурантов дал показания против остальных, хотя большинство фигурантов дела не были знакомы между собой. Заявления о пытках же правоохранители проигнорировали. В письме отмечается, что аналогичных дел много по всей России: они есть, в частности, в Крыму, Татарстане и других регионах. 

«Призываем широкую общественность, ученых, артистов, журналистов, религиозных и политических деятелей — всех, кому еще не безразлично соблюдение гражданских прав и свобод в России — выступить в поддержку несправедливо осуждённых мусульман, признанных политзаключенными. Мы надеемся, что общественное внимание поможет отменить этот кровожадный приговор и безумные сроки», — заключили в движении, добавив, что ближайшее слушание состоится 31 августа в Верховном суде. 

В июле 2018 года 21 житель Башкирии получил срок от 5 до 24 лет по этому делу. Следствие утверждало, что осужденные с 2011 по 2015 год «решали задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространению воинствующей исламистской пропаганды, внесению раскола в мусульманское сообщество Башкирии». Самый маленький срок и штраф 100 тысяч рублей получил фигурант, сотрудничавший со следователями после задержания. 

Теги:
башкирия, хизб ут-тахрир, Матери против политических репрессий, em
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