«Матери против политических репрессий» выступили в поддержку осужденных по делу «Хизб ут-Тахрир»

Движение «Матери против политических репрессий» опубликовало открытое письмо о преследованиях мусульман в России и призвало общественность выступить в поддержку жителей Башкирии, осужденных по делу «Хизб ут-Тахрир» (признанного террористическим и запрещенного в России панисламистского движения). Его открытое письмо опубликовано на сайте движения.

«Осужденные <...> мусульмане отрицают свою причастность к каким-либо террористическим организациям. Они также неоднократно говорили, что выступают против терроризма и насилия. <…> Даже по версии обвинения фигуранты не совершали и не планировали совершения каких-либо насильственных действий. Осужденные всего лишь интересовались исламом, проводили дружеские разговоры об этой религии, общались на политические темы — как и миллионы других мусульман в нашей стране», — говорится в обращении.

«Матери против политических репрессий» отметили, что со стороны следствия и оперативников фиксировались нарушения. Некоторые осужденные заявляли о пытках, а один из фигурантов дал показания против остальных, хотя большинство фигурантов дела не были знакомы между собой. Заявления о пытках же правоохранители проигнорировали. В письме отмечается, что аналогичных дел много по всей России: они есть, в частности, в Крыму, Татарстане и других регионах.

«Призываем широкую общественность, ученых, артистов, журналистов, религиозных и политических деятелей — всех, кому еще не безразлично соблюдение гражданских прав и свобод в России — выступить в поддержку несправедливо осужденных мусульман, признанных политзаключенными. Мы надеемся, что общественное внимание поможет отменить этот кровожадный приговор и безумные сроки», — заключили в движении, добавив, что ближайшее слушание состоится 31 августа в Верховном суде.

В июле 2018 года 21 житель Башкирии получил срок от 5 до 24 лет по этому делу. Следствие утверждало, что осужденные с 2011 по 2015 год «решали задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространению воинствующей исламистской пропаганды, внесению раскола в мусульманское сообщество Башкирии». Самый маленький срок и штраф 100 тысяч рублей получил фигурант, сотрудничавший со следователями после задержания.