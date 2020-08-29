В России за сутки зафиксировали 4 941 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявили 4 941 новых случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 985 346.

В Москве выявлено 677 новых случаев, в Петербурге, — 189, в Подмосковье — 163. Прирост заболевших держится примерно на одном уровне уже больше месяца в Ростовской области, которая сегодня на пятом месте по числу новых случаев (+127). Последний раз менее 120 новых заболевших там выявляли 20 июля.

Скончались за сутки от коронавируса 111 человек, из них 15 — в Петербурге и 12 — в Москве. Общее число умерших от COVID-19 в России за все время пандемии достигло 17 025. Выздоровели за все время пандемии 804 383, из них 5 917 — за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции по России сегодня увеличился до единицы. Как отмечает ТАСС, в Москве показатель находится на этом уровне второй день.