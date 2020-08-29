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Протесты в Беларуси: день 21. Задержаны члены штаба Бабарико, сайты СМИ, освещавших акции, блокируются
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№ 93 от 28 августа 2020Читать номер
В России за сутки зафиксировали 4 941 новый случай COVID-19
За последние сутки в России выявили 4 941 новых случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 985 346.
В Москве выявлено 677 новых случаев, в Петербурге, — 189, в Подмосковье — 163. Прирост заболевших держится примерно на одном уровне уже больше месяца в Ростовской области, которая сегодня на пятом месте по числу новых случаев (+127). Последний раз менее 120 новых заболевших там выявляли 20 июля.
Скончались за сутки от коронавируса 111 человек, из них 15 — в Петербурге и 12 — в Москве. Общее число умерших от COVID-19 в России за все время пандемии достигло 17 025. Выздоровели за все время пандемии 804 383, из них 5 917 — за последние сутки.
Коэффициент распространения инфекции по России сегодня увеличился до единицы. Как отмечает ТАСС, в Москве показатель находится на этом уровне второй день.
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Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку. В республике прошел митинг из-за смерти задержанного по подозрению в покушении на главу МВД
Глава правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку. Об этом накануне сообщило агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу правительства и президента.
«Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение. Я обдумал, и считаю, что это будет правильно», — заявил Пухаев.
Он подчеркнул, что решил уйти в отставку, чтобы «не подвести президента республики, который всегда поддерживал лично премьера и правительство в целом». Пухаев поблагодарил министров, а также тех, кто его поддерживал.
Жители Цхинвала вышли на стихийный митинг накануне вечером из-за смерти Инала Джабиева, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Как пишет «Коммерсант», задержанного доставили днем 28 августа из СИЗО в больницу. Он был без сознания и сильно избит. О смерти Джабиева родственникам сообщили около 17 часов.
«Коммерсант» сообщает о 1,5—2 тысячах участниках акции, ТАСС пишет, что их было от нескольких сотен до тысячи. Наниева отстранили от должности. Сегодня депутаты проведут сессию, на которую вынесут вопрос об отставке генпрокурора Южной Осетии, сейчас эту должность занимает Урузмаг Джагаев.