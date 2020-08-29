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№ 93 от 28 августа 2020Читать номер
Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку. В республике прошел митинг из-за смерти задержанного по подозрению в покушении на главу МВД
Глава правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку. Об этом накануне сообщило агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу правительства и президента.
«Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение. Я обдумал, и считаю, что это будет правильно», — заявил Пухаев.
Он подчеркнул, что решил уйти в отставку, чтобы «не подвести президента республики, который всегда поддерживал лично премьера и правительство в целом». Пухаев поблагодарил министров, а также тех, кто его поддерживал.
Жители Цхинвала вышли на стихийный митинг накануне вечером из-за смерти Инала Джабиева, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Как пишет «Коммерсант», задержанного доставили днем 28 августа из СИЗО в больницу. Он был без сознания и сильно избит. О смерти Джабиева родственникам сообщили около 17 часов.
«Коммерсант» сообщает о 1,5—2 тысячах участниках акции, ТАСС пишет, что их было от нескольких сотен до тысячи. Наниева отстранили от должности. Сегодня депутаты проведут сессию, на которую вынесут вопрос об отставке генпрокурора Южной Осетии, сейчас эту должность занимает Урузмаг Джагаев.
Теги:протесты, южная осетия, em
Жители Хабаровска восьмую субботу подряд вышли на акцию в поддержку Фургала
В Хабаровске восьмую субботу подряд состоялась акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Протесты в городе продолжаются с 11 июля.
Акция, как и в предыдущие разы, не была согласована местными властями. DVHab пишет, что на улицы Хабаровска вышли тысячи человек, однако участников акции меньше, чем в предыдущие субботы. Мэрия города заявила об 1,2 тысячи участниках. Они прошли шествием по улицам города, дошли до мэрии, но потом традиционно вернулись на площадь Ленина. Сейчас людей стало значительно меньше, отмечает издание.
Некоторые протестующие вышли с плакатами в поддержку политика Алексея Навального. Он сейчас находится в коме в берлинской клинике Шарите. Немецкие врачи говорили об интоксикации, в то время как медики из Омска утверждали, что он не был отравлен.
Фургала арестовали в июле, он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Протестующие требуют в том числе проведения открытого суда над ним в Хабаровске. Также они выступили против назначения врио губернатора Михаила Дегтярева, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. На акции в поддержку протестующих хабаровчан выходят жители других российских городов.