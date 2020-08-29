Жители Хабаровска восьмую субботу подряд вышли на акцию в поддержку Фургала

В Хабаровске восьмую субботу подряд состоялась акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Протесты в городе продолжаются с 11 июля.

Фото: DVHab

Акция, как и в предыдущие разы, не была согласована местными властями. DVHab пишет, что на улицы Хабаровска вышли тысячи человек, однако участников акции меньше, чем в предыдущие субботы. Мэрия города заявила об 1,2 тысячи участниках. Они прошли шествием по улицам города, дошли до мэрии, но потом традиционно вернулись на площадь Ленина. Сейчас людей стало значительно меньше, отмечает издание.

Фото: штаб Навального в Хабаровске

Некоторые протестующие вышли с плакатами в поддержку политика Алексея Навального. Он сейчас находится в коме в берлинской клинике Шарите. Немецкие врачи говорили об интоксикации, в то время как медики из Омска утверждали, что он не был отравлен.

Фото: штаб Навального в Хабаровске

обновлено 09:26 Задержали водителя «Фургаломобиля» Андрея Маклыдина. Как пишет «ОВД-Инфо», ему вменяют статью о создании помех движению транспорта во время участия в акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Его оставляют в спецприемнике до суда, который состоится 31 августа.

Фургала арестовали в июле, он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Протестующие требуют в том числе проведения открытого суда над ним в Хабаровске. Также они выступили против назначения врио губернатора Михаила Дегтярева, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. На акции в поддержку протестующих хабаровчан выходят жители других российских городов.