СМИ: автомобиль замминистра обороны Евкурова попал в аварию, проехав на красный сигнал светофора

В центре Москве автомобиль замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова попал в аварию. Об этом сообщают источники Baza, РЕН ТВ и ТАСС.

«Сегодня вечером на 2-й Дубровской улице в районе дома 8 произошло столкновение двух транспортных средств, один из которых числится за заместителем министра обороны», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Baza пишет, что служебный автомобиль Евкурова, который находился в момент аварии на пассажирском сидении, проехал на красный свет и спровоцировал ДТП.

По словам собеседника ТАСС, после столкновения одна из машин наехала на женщину с коляской, но никто никто не пострадал. «На место вызвали скорую, но госпитализация малышу не потребовалась», — уточняет Baza. При этом телеграм-канал 112 пишет, что ребенка увезли в больницу с сотрясением мозга.

По данным Baza и 112, после аварии водитель Евкурова скрутил номера машины.

Евкуров стал заместителем министра обороны в 2019 году после того, как покинул должность главы Ингушетии после протестов из-за соглашения о границе с Чечней.