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№ 93 от 28 августа 2020

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В Магнитогорске суд оштрафовал лидера местного ПАРНАСа

Общество2

Александр Шестаковспециально для «Новой»

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Правобережный районный суд Магнитогорска оштрафовал на 10 тысяч рублей лидера местного отделения партии ПАРНАС Вадима Бородина за оскорбление сотрудников полиции. Политик был признан виновным по статье 20.3.1 КоАП.

По словам Бородина, судья «откровенно торопилась и продавливала позицию обвинения». «Ни один мой аргумент и ни один аргумент моих защитников не был принят, — говорит Бородин. — Конечно, будем подавать апелляцию».

Напомним, что в июне на политика завели уголовное дело по статье о неоднократном публичном оскорблении представителей власти (319 УК) из-за его конфликта с пресс-секретарем УМВД по Магнитогорску. Политик пояснил, что оскорбил ее за ложный донос. 

Сам Бородин связал возбуждение дела со своим пикетом у городской администрации 23 июня. Он выходил к зданию с плакатом «Вернем ММК [Магнитогорский металлургический комбинат] народу», а после выкладывал фото с акции в соцсетях.

Теги:
магнитогорск, суды

В детдомах Крыма нашли множество нарушений по содержанию сирот

Общество633

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Проверка детских домов-интернатов Крыма выявила серьезные системные нарушения в работе учреждений по части организации питания и медицинской помощи для сирот. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По данным московских правозащитников и медиков, прибывших в Крым, в симферопольском доме ребенка «Елочка» детям не организовали специализированное питание, поскольку в штате учреждения нет специалиста по этим вопросам.

«Кроме того, родители этих детей, в том числе и приемные, даже не знают, что их детям необходима особая программа питания», — уточнили специалисты.

Также, по их словам, в Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов, подведомственному крымскому министерству труда и соцзащиты, не хватает врачей на всех 113 воспитанников, поэтому дети не получают необходимую квалифицированную медпомощь и специализированные программы по реабилитации.

«Мы видим, что едва выйдя из стен детского дома-интерната, ребенок начинает набирать вес. Значит, этот вопрос можно было решить, но его не решали. И это страшно», — заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, подчеркнув, что подобные нарушения встречаются почти во всех регионах страны, а не только в Крыму.

Она также отметила, что в аппарате Уполномоченного по правам ребенка уже подготовили план по совершенствованию деятельности детских учреждений, но его пока не подписали в правительстве РФ.
Напомним, ранее жительница Симферополя Ольга Крамная сообщила о том, что в местном доме ребенка «Елочка» намерено готовили ее приемного сына к паллиативному статусу.

«Он был в критическом состоянии. Вес— 6 кг, рост — 74 сантиметра. Ребенок не сидит, не ходит, не ест самостоятельно, не говорит. У малыша деформирован череп от того, что его не переворачивали, как положено», — рассказывала «Новой» женщина.

Врачи диагностировали у малыша обезвоживание, истощение, рахит и копчиковый свищ. 

В руководстве детдома, где на 90 воспитанников приходится более 270 сотрудников, отрицают обвинения. В минздраве Крыма настаивают на том, что в данном учреждении созданы все условия для детей-сирот.

В связи с инцидентом крымская прокуратура и Следком проводят процессуальную проверку скандального детдома, глава республики Сергей Аксенов взял дело под личный контроль.

Александр Егоров, Симферополь

Теги:
крым, сироты
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