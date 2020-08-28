В детдомах Крыма нашли множество нарушений по содержанию сирот

Проверка детских домов-интернатов Крыма выявила серьезные системные нарушения в работе учреждений по части организации питания и медицинской помощи для сирот. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По данным московских правозащитников и медиков, прибывших в Крым, в симферопольском доме ребенка «Елочка» детям не организовали специализированное питание, поскольку в штате учреждения нет специалиста по этим вопросам.

«Кроме того, родители этих детей, в том числе и приемные, даже не знают, что их детям необходима особая программа питания», — уточнили специалисты.

Также, по их словам, в Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов, подведомственному крымскому министерству труда и соцзащиты, не хватает врачей на всех 113 воспитанников, поэтому дети не получают необходимую квалифицированную медпомощь и специализированные программы по реабилитации.

«Мы видим, что едва выйдя из стен детского дома-интерната, ребенок начинает набирать вес. Значит, этот вопрос можно было решить, но его не решали. И это страшно», — заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, подчеркнув, что подобные нарушения встречаются почти во всех регионах страны, а не только в Крыму.

Она также отметила, что в аппарате Уполномоченного по правам ребенка уже подготовили план по совершенствованию деятельности детских учреждений, но его пока не подписали в правительстве РФ.

Напомним, ранее жительница Симферополя Ольга Крамная сообщила о том, что в местном доме ребенка «Елочка» намерено готовили ее приемного сына к паллиативному статусу.

«Он был в критическом состоянии. Вес— 6 кг, рост — 74 сантиметра. Ребенок не сидит, не ходит, не ест самостоятельно, не говорит. У малыша деформирован череп от того, что его не переворачивали, как положено», — рассказывала «Новой» женщина.

Врачи диагностировали у малыша обезвоживание, истощение, рахит и копчиковый свищ.

В руководстве детдома, где на 90 воспитанников приходится более 270 сотрудников, отрицают обвинения. В минздраве Крыма настаивают на том, что в данном учреждении созданы все условия для детей-сирот.

В связи с инцидентом крымская прокуратура и Следком проводят процессуальную проверку скандального детдома, глава республики Сергей Аксенов взял дело под личный контроль.

Александр Егоров, Симферополь