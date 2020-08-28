Суд в Москве обязал жертву домашнего насилия выплатить бывшему мужу 10 тысяч рублей за то, что она написала о побоях в соцсети

Никулинский суд Москвы обязал Ирину Живову выплатить бывшему мужу Евгению Живову 10 300 рублей. Об этом рассказала сама Живова в Фейсбуке. Таким образом, иск к бывшей жене удовлетворен частично, сообщили на сайте суда.

«По решению судьи "честь и достоинство" Жени были мной ущемлены и стоят 10 300₽», — написала Живова.

Адвокат женщины Виктория Дергунова сообщила в Фейсбуке, что Живову обязали выплатить штраф из-за фразы «нанес побои». Эту фразу женщина употребила в своем посте, где рассказывала о домашнем насилии. Адвокат подчеркнула, что решение суда стало «прецедентным для России и для всех жертв домашнего насилия в России».

По ее словам адвоката, это решение суда показывает то, что жертва домашнего насилия не имеет права даже говорить об этом, пока «не получит об этом соответствующий судебный акт».

Напомним, 20 октября 2019 года Живова опубликовала пост в Фейсбуке. Там она рассказала, что ее бывший муж «ворвался» в дом, «напугал всех, отмутузил». В приложенных к посту фотографиях протоколов было написано, Живов «толкал, тряс, хватал за руки» бывшую жену и их общую дочь. Из-за этого пострадавшие получили многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки.

Живов вину отрицал. Через несколько дней после заявления бывшей жены Живов ушел с поста замглавы «Альфа-Капитала», где работал с 2010 года.

Никулинский суд тогда Москвы постановил, что две дочери пары должны жить с отцом, однако после суд отменил решение, и указал, что дети должны жить вместе с матерью.

Напомним, что в 2017 году президент подписал закон о декриминализации домашних побоев. В России закона о профилактике домашнего насилия нет. Рабочая версия законопроекта подверглась критике в том числе из-за того, что она не защищает от домашнего насилия тех, кто живет с партнером в гражданском браке.