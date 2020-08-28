В Челябинске суд оштрафовал женщину за пустой плакат

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал активиста КПРФ Александра Соснина на 10 000 рублей за участие в пикете против поправок в Конституцию (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

20 июня активисты сменяли друг друга в течение дня недалеко у здания областного правительства с разными плакатами, не пересекаясь между собой. Александр Соснин находился на тротуаре, держа плакат «Посигналь, если против поправок Путина».

Фото: ТГ-канал "Тюмень активная"

Во время мероприятия на площади находилось много сотрудников полиции, в том числе в штатском, которые наблюдали за процессом и вели видеосъемку.

«Так как сотрудники [полиции] не препятствовали моим действиям, я был уверен, что не нарушаю каких-либо законов. Правонарушителем я себя не считаю. Данная ситуация является провокацией, организованной с одной стороны ЦИК РФ, которая запретила агитацию в СМИ против поправок в Конституцию, с другой — местными властями, которые до сих пор отказывают в проведении публичных мероприятий несмотря на то, что разрешены походы в кино, театр, кафе, храмы и т.д. На все заявки о публичных мероприятиях они отвечают предложением о переносе на неопределенный срок и, таким образом, сами толкают граждан на нарушение закона», — прокомментировал «Новой» Александр Соснин.

Ранее Центральный районный суд города Тюмени оштрафовал троих активистов на 10 000 рублей за участие в пикете против поправок. Суд счел организатором акции Антона Чупрунова, которому назначил 6 суток административного ареста.

«Тем временем, запрет на массовые акции сохраняется по сей день, а значит, высказывание своего мнения остается платной услугой», — пишет о произошедшем ТГ-канал «Тюмень активная».

26 августа Тюменский областной суд отменил постановление о назначении административного наказания пикетчице Людмиле Функ, отправив дело на пересмотр. Функ объясняла суду, что заседание прошло без нее, поскольку она находилась на больничном и предоставляла соответствующие документы, кроме того, участие в одиночном пикете не запрещено Конституцией. Женщина также заявляла о неправомерно жестоком задержании, в результате которого у нее осталась большая гематома.

Апелляционные слушания по административным делам других активистов пока не состоялись. Как уточнили «Новой» в тюменском отделении партии КПРФ, все протоколы в отношении их активистов одинаковые.