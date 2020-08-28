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№ 93 от 28 августа 2020Читать номер
В Челябинске суд оштрафовал женщину за пустой плакат
Александр Шестаковспециально для «Новой»
Советский районный суд оштрафовал Инну Пономареву за участие в несанкционированной акции в поддержку жителей Хабаровска.
По словам ее адвоката Василия Московца, доказательств вины Инны Пономаревой не было ни одного: «Поэтому суд и назначил штраф ниже низшего, 5 тысяч вместо минимальных 10 000», — рассказал корреспонденту «Новой» адвокат Пономаревой.
Со слов Московца, ни один полицейский принимавший участие в задержании, не явился в суд, проявив тем самым неуважение к судебному процессу.
«Я очень бодра и весела, — рассказала «Новой» Инна Пономарева. — Потому что штраф предусмотрен по этой статье от 10 до 20 тысяч. Конечно, в связи с малозначимостью правонарушения они могли ограничится предупреждением, потому что самого факта правонарушения никто не подтвердил. Мы будем обжаловать приговор», — заключила Пономарева.
Напомним, что это уже не первый штраф в Челябинске за участие в акциях в поддержку Хабаровска. Ранее, суд оштрафовал Ирину Ефимову на 10 тысяч и Сергея Толмачева на 25 тысяч рублей.
Теги:судебный штраф, суды, челябинск
В Тюмени суд оштрафовал активиста за участие в пикете против поправок в Конституцию
Юлия БаталоваНовая газета
Центральный районный суд Тюмени оштрафовал активиста КПРФ Александра Соснина на 10 000 рублей за участие в пикете против поправок в Конституцию (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).
20 июня активисты сменяли друг друга в течение дня недалеко у здания областного правительства с разными плакатами, не пересекаясь между собой. Александр Соснин находился на тротуаре, держа плакат «Посигналь, если против поправок Путина».
Во время мероприятия на площади находилось много сотрудников полиции, в том числе в штатском, которые наблюдали за процессом и вели видеосъемку.
«Так как сотрудники [полиции] не препятствовали моим действиям, я был уверен, что не нарушаю каких-либо законов. Правонарушителем я себя не считаю. Данная ситуация является провокацией, организованной с одной стороны ЦИК РФ, которая запретила агитацию в СМИ против поправок в Конституцию, с другой — местными властями, которые до сих пор отказывают в проведении публичных мероприятий несмотря на то, что разрешены походы в кино, театр, кафе, храмы и т.д. На все заявки о публичных мероприятиях они отвечают предложением о переносе на неопределенный срок и, таким образом, сами толкают граждан на нарушение закона», — прокомментировал «Новой» Александр Соснин.
Ранее Центральный районный суд города Тюмени оштрафовал троих активистов на 10 000 рублей за участие в пикете против поправок. Суд счел организатором акции Антона Чупрунова, которому назначил 6 суток административного ареста.
«Тем временем, запрет на массовые акции сохраняется по сей день, а значит, высказывание своего мнения остается платной услугой», — пишет о произошедшем ТГ-канал «Тюмень активная».
26 августа Тюменский областной суд отменил постановление о назначении административного наказания пикетчице Людмиле Функ, отправив дело на пересмотр. Функ объясняла суду, что заседание прошло без нее, поскольку она находилась на больничном и предоставляла соответствующие документы, кроме того, участие в одиночном пикете не запрещено Конституцией. Женщина также заявляла о неправомерно жестоком задержании, в результате которого у нее осталась большая гематома.
Апелляционные слушания по административным делам других активистов пока не состоялись. Как уточнили «Новой» в тюменском отделении партии КПРФ, все протоколы в отношении их активистов одинаковые.