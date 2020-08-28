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№ 93 от 28 августа 2020

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Число осужденных за госизмену, шпионаж и экстремизм в России выросло в десять раз с 2007 года

Общество63

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Судебный департамент при Верховном суде опубликовал статистику судимостей за периоды с 2003 по 2007 и с 2008 по 2019 годы, следует из информации, опубликованной на сайте департамента.

Согласно статистике, в России за четыре года с 2003 по 2007 годы за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства ( по статьям с 275 УК РФ по 284 УК РФ)  были осуждены 276 человек, в то время как за четыре года с 2015 по 2019 год по этим же статьям были осуждены уже 2642 человек.

Таким образом, рост числа осужденных за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, экстремизм и создание экстремистского сообщества вырос практически в десять раз.

Наибольший показатель был в 2017 году — 645 человек, минимальный — в 2003 году — 21 человек. Резкий рост числа осужденных был и в 2008 году: тогда показатель в 84 человека увеличился до 143. А с 2012 по 2014 год число преступлений увеличилось с 237 до 409.

По информации юриста Дамира Гайнутдинова из международной правозащитной группы «Агора», большую долю среди осужденных за такие преступления составляли те, кого привлекали по статье 282 УК («Экстремизм»). С начала прошлого года эта статья была частично декриминализирована.

Напомним, сейчас по делу о госизмене проходит бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. Его задержали утром 7 июля, сейчас он находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сам Сафронов свою вину не признает и связывает обвинение со своей журналистской деятельностью.

Теги:
нг , сафронов иван, госизмена
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